В парке Нью-Йорка женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов

Женщина на трехколесном мотоцикле въехала в пешеходов в одном из парков Нью-Йорка, есть пострадавшие. Об этом пишет New York Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что мотоциклистка проехала через парк в Бруклине и сбила нескольких человек.

«Она, предположительно, не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине около 18.40 (3.40 29 июня мск. - НСН), сбив девять пешеходов», - отмечает издание.

Девятерых пострадавших и мотоциклистку госпитализировали. Известно, что четыре человека, получивших травмы, находятся в критическом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Hyundai Creta сбил пешеходов на тротуаре, пострадали два человека, напоминает 360.ru.

