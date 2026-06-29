В парке Нью-Йорка женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов
Женщина на трехколесном мотоцикле въехала в пешеходов в одном из парков Нью-Йорка, есть пострадавшие. Об этом пишет New York Post со ссылкой на полицию.
Отмечается, что мотоциклистка проехала через парк в Бруклине и сбила нескольких человек.
«Она, предположительно, не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине около 18.40 (3.40 29 июня мск. - НСН), сбив девять пешеходов», - отмечает издание.
Девятерых пострадавших и мотоциклистку госпитализировали. Известно, что четыре человека, получивших травмы, находятся в критическом состоянии.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель Hyundai Creta сбил пешеходов на тротуаре, пострадали два человека, напоминает 360.ru.
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