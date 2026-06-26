«Трансферы и запас бензина»: Туристам объяснили, как отдохнуть в Крыму летом 2026 года
На пляжах Крыма нет мазута, магазины работают, при этом туристам надо взять с собой бензин, а тех, кто едет поездом, бесплатно довезут от Керчи до курортов на автобусах, сказал в эфире НСН Сергей Маковей.
В Крыму нет паники и ажиотажа, туристов ждут низкие цены и пляжи без мазута, при этом топливо для автомобилей следует привозить с собой, объяснил в интервью НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Отдыхающие в Крыму туристы ранее сообщили, что информация о страхе местных жителей из-за проблем с бензином и атаками беспилотников раздута СМИ, которые поднимают панику. Маковей рассказал, как обстоит дело на самом деле.
«Погода в Крыму отличная, температура уже под 30 градусов, вода прогрелась, море теплое, мазута у нас нет. Если сравнивать с прошлым годом, условия по комфортности сохранились, а где-то даже стали лучше. Пляжный отдых, солнце, море. Перебоев с поставками продовольствия нет. Ажиотажа в магазинах, скупки круп, как у нас было во время ковида, тоже нет. Крым открыт и ждет гостей, пожалуйста, мы готовы принимать. Никто не бежит отсюда, люди на пляжах есть. В Крыму почти 2,5 миллиона жителей, включая Севастополь, дети растут, бегают на улицах. Да, я понимаю, где-то в стране паника, ажиотаж, кто-то перестраховывается, но у нас сейчас самый хороший период для отдыха, потому что стала очень комфортная цена. Есть гостевые дома, которые предлагают номер на двоих от полутора до двух тысяч рублей, у кого-то даже дешевле. Легализованных гостевых домов в реестре полторы тысячи. Понятно, что это цена без питания, но вам предоставят совершенно комфортный номер со всеми удобствами. Кафе работают. Наша беда привела к хорошей конкуренции в плане цены на отдых по сравнению с нашими уважаемыми соседями из Краснодарского края», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, заправки в Крыму пока не работают, поэтому туристы могут взять с собой до 200 литров топлива.
«На сегодняшний день туристам разрешено в багажнике автомобиля провозить до 200 литров любых жидкостей, включая бензин, дизельное топливо, ГСМ. Лимит поднялся со 100 до 200 литров, поэтому, если человек приобретет топливо у себя в регионе, у него есть возможность совершенно комфортно и спокойно путешествовать по Крыму. Понятное дело, что все новости смотрят, но у нас на южном берегу Крыма ситуация спокойная. Если от Керчи ехать по Тавриде до самой дальней точки, Севастополя, или до Ялты, это 300 километров в одну сторону и 300 километров в другую. Полного бака некоторых автомобилей для этого достаточно. Вся страна столкнулась с вызовом, когда объекты энергетики выводятся из строя. У нас почему топлива нет? Потому что логистические цепочки разрушились. В самом Крыму, к сожалению, на данный момент топлива нет, но глава Крыма сказал, что вопрос решается. По электричеству есть отключения, но по графику. При этом санаторно-курортный комплекс работает бесперебойно, потому что в гостиницах, имеющих определенную категорию звездности, стоят генераторы», - отметил Маковей.
Он также объяснил, как сегодня добраться до курортов Крыма.
«По данным прошлого года, 70% трафика в Крым составляли автомобильные туристы, которые ехали с материковой части через трассу «Новороссия», новые регионы и Крымский мост. В этом году мы просим аккуратнее относиться к трассе «Новороссия», там не очень безопасно. Мы всем рекомендуем проезд через Крымский мост и брать с собой необходимый запас топлива для того, чтобы добраться до места размещения, а потом уехать обратно. Поезда сегодня идут до Керчи, которая стала конечной станцией для наших гостей. Да, это, может быть, неудобно, но компания-перевозчик всех развозит автобусами и до Симферополя, и до станции Владиславовка, которая рядом с Феодосией, и до Севастополя. Людей не бросают в Керчи, в стоимость их билетов включена развозка до конечной станции, до которой они приобретали ранее билеты на поезд», - заключил собеседник НСН.
«Артек» и другие детские оздоровительные лагеря Крыма не будут принимать детей всё лето, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что детские лагеря на его территории будут принимать местных детей, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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