В Крыму нет паники и ажиотажа, туристов ждут низкие цены и пляжи без мазута, при этом топливо для автомобилей следует привозить с собой, объяснил в интервью НСН председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Отдыхающие в Крыму туристы ранее сообщили, что информация о страхе местных жителей из-за проблем с бензином и атаками беспилотников раздута СМИ, которые поднимают панику. Маковей рассказал, как обстоит дело на самом деле.