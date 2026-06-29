Под Севастополем из-за обломков БПЛА загорелась хвойная подстилка на 8 га

Хвойная подстилка загорелась под Севастополем из-за падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».

«За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 га», - указал чиновник.

Всего было обнаружено 13 очагов возгорания. К ликвидации огня привлекли 59 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиСевастополь

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