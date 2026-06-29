Под Севастополем из-за обломков БПЛА загорелась хвойная подстилка на 8 га

СМИ: В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с обслуживанием Под Севастополем из-за падения обломков БПЛА горит хвойная подстилка на площади 8 га Вылет и прилет 56 рейсов задерживается в аэропорту Сочи Латвия и Украина планируют построить на границе с Россией завод по выпуску БПЛА Полиция выявила четыре факта перепродажи топлива перекупщиками в Иркутске «Автостат» зафиксировал рост продаж с начала года электромобилей с пробегом