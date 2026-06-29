Под Севастополем из-за обломков БПЛА загорелась хвойная подстилка на 8 га
Хвойная подстилка загорелась под Севастополем из-за падения фрагментов сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».
«За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 га», - указал чиновник.
Всего было обнаружено 13 очагов возгорания. К ликвидации огня привлекли 59 специалистов и 15 единиц техники.
Ранее Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Под Севастополем из-за обломков БПЛА загорелась хвойная подстилка на 8 га
- Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
- Президент Южной Кореи призвал расследовать выступление сборной на ЧМ
- В Забайкалье после ДТП с Lexus погибли два человека, семеро пострадали
- В Кузбассе карьерный самосвал перевернулся на складе предприятия, погиб работник
- Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае
- Мир, бензин и спасение Киева: Путин раскрыл и отверг новые предложения Украины
- Фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
- В парке Нью-Йорка женщина на мотоцикле сбила девять пешеходов
- Над российскими регионами уничтожили 209 дронов ВСУ