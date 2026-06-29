В Кузбассе карьерный самосвал перевернулся на складе предприятия, погиб работник

Карьерный самосвал перевернулся на складе дробильной фабрики на горнорудном предприятии в Кемеровской области, погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 21 июня на складе фабрики предприятия в Тисульском районе, когда водитель самосвала производил отгрузку.

«В ходе нарушения технологического процесса произошло опрокидывание транспортного средства, в результате которого работник предприятия скончался на месте происшествия», – указали в СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее на предприятии в Волгоградской области два сотрудника погибли после ракетной атаки ВСУ, пишет Ura.ru.

