Путин: Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами
Вооруженные силы Украины намерены ограничить боевые действия только четырьмя регионами, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
По его словам, Киев хочет ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками. Глава государства считает, что это даст возможность Украине «снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц».
Путин указал, что после этого Киев хочет перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона.
Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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