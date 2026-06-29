Вооруженные силы Украины намерены ограничить боевые действия только четырьмя регионами, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

По его словам, Киев хочет ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками. Глава государства считает, что это даст возможность Украине «снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц».

Путин указал, что после этого Киев хочет перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона.

Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

