Путин заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но не критический

Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре России не приводят к проблемам критического характера, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.

Путин: Безопасность России и ее граждан будет обеспечена

«Ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят», - заявил глава государства. По его словам, «все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности».

Также российский лидер указал, что в частности, что удары Киева призваны посеять раскол в российском обществе.

Отмечается, что Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Борис Морозов
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