Путин заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но не критический
Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре России не приводят к проблемам критического характера, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.
«Ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят», - заявил глава государства. По его словам, «все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности».
Также российский лидер указал, что в частности, что удары Киева призваны посеять раскол в российском обществе.
Отмечается, что Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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