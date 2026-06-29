Путин заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но не критический

«Ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят», - заявил глава государства. По его словам, «все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности».

Также российский лидер указал, что в частности, что удары Киева призваны посеять раскол в российском обществе.

Отмечается, что Киев желает ограничить боевые действия четырьмя регионами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

