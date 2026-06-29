Над российскими регионами уничтожили 209 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

МО: Силы ПВО сбили 590 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб

«В период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня... перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Так, дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Кроме того, БПЛА ликвидировали над водами Азовского и Черного морей.

Ранее российские военные уничтожили над территорией страны72 украинских БПЛА самолетного типа, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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