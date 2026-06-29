Президент Южной Кореи призвал расследовать выступление сборной на ЧМ
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен потребовал от министерства культуры, спорта и туризма страны расследовать причины неудачного выступления корейской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Как отметил политик, он чувствует «не просто растерянность, а полное недоумение» от результата сборной, которой не удалось пройти в плей-офф мундиаля.
«Поскольку участие в чемпионате... требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего», - указал президент.
Ли Чжэ Мен призвал детально проанализировать ситуацию, разработать меры, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем, представить план реформ. Также политик попросил прощения у граждан за «глубокое разочарование».
Ранее сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А с 3 очками и не смогла выйти в плей-офф ЧМ. Главный тренер команды Хон Мен Бо подал в отставку.
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