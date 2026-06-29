Президент Южной Кореи призвал расследовать выступление сборной на ЧМ

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен потребовал от министерства культуры, спорта и туризма страны расследовать причины неудачного выступления корейской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Как отметил политик, он чувствует «не просто растерянность, а полное недоумение» от результата сборной, которой не удалось пройти в плей-офф мундиаля.