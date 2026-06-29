Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае
29 июня 202608:40
Юлия Савченко
Председатель Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает китайское Центральное телевидение.
Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай».
Ранее Александр Лукашенко отправился с визитом в Юго-Восточную и Восточную Азию, пишет Ura.ru. В графике политика три страны. До этого лидер Белоруссии посетил Россию и встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
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