Мирный план США не понравился ни России, ни Украине
Мирный план Белого дома не понравился ни России, ни Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox спецпредставитель администрации президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Он отметил, что Америка согласовала 22 шага к долгосрочному миру после совещания с европейскими союзниками в Лондоне. Он подчеркнул, что если никому не нравятся предложения, то это тоже может быть поводом для поиска компромисса. Келлог выразил надежду, что это говорит о возможном прогрессе на будущих переговорах.
16 мая 2025 года делегации Москвы и Киева провели двухчасовые консультации в Стамбуле. По итогам встречи, был согласован обмен пленными по формуле «1000 на 1000». О каких-либо дальнейших шагах не сообщала ни одна из сторон.
Ранее Келлог допустил проведение новой встречи России и Украины в Женеве, напоминает НСН.
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