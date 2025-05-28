Технопарк «Элма» в Зеленограде пострадал в результате атаки ВСУ
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки украинских беспилотников пострадало остекление технопарка «Элма» на площади 200 квадратных метров. Кроме того, сгорел припаркованный поблизости автомобиль.
Смирнов уже прибыл на место происшествия. Как заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, удалось обойтись без пострадавших и серьезных повреждений, а на месте происшествия трудятся представители экстренных служб.
Ранее Собянин заявил об отражении атаки 26 беспилотников ВСУ на Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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