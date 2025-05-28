Технопарк «Элма» в Зеленограде пострадал в результате атаки ВСУ

Смирнов уже прибыл на место происшествия. Как заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, удалось обойтись без пострадавших и серьезных повреждений, а на месте происшествия трудятся представители экстренных служб.

Ранее Собянин заявил об отражении атаки 26 беспилотников ВСУ на Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

