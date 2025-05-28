Жители Омска пожаловались на несколько «хлопков»
28 мая 202505:20
Власти Омской области после жалоб граждан в соцсетях выясняют причины серии хлопков в Омске, сообщает РИА Новости.
Поздним вечером 27 мая жители начали сообщать о громких «хлопках» в ряде населенных пунктов. По указанным адресам направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования.
Проверкой также занимается министерство региональной безопасности и МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru