Жители Омска пожаловались на несколько «хлопков»

Власти Омской области после жалоб граждан в соцсетях выясняют причины серии хлопков в Омске, сообщает РИА Новости.

Поздним вечером 27 мая жители начали сообщать о громких «хлопках» в ряде населенных пунктов. По указанным адресам направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования.

Проверкой также занимается министерство региональной безопасности и МЧС.

