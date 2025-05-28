Девятый пуск Starship закончился аварией

После удачного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако через 30 минут начал бесконтрольно вращаться. До этого был потерян разгонный блок.

В начале марта текущего года SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

