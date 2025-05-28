Девятый пуск Starship закончился аварией
28 мая 202506:01
Девятый пуск американской ракеты Starship компании миллиардера Илона Маска SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля, сообщает NASA.
После удачного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако через 30 минут начал бесконтрольно вращаться. До этого был потерян разгонный блок.
В начале марта текущего года SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru