Девятый пуск Starship закончился аварией

Девятый пуск американской ракеты Starship компании миллиардера Илона Маска SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля, сообщает NASA.

Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

После удачного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, однако через 30 минут начал бесконтрольно вращаться. До этого был потерян разгонный блок.

В начале марта текущего года SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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