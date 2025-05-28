СМИ: Лавров преподал урок Мерцу после слов о снятии запрета на удары по РФ
Глава российской дипломатии Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
По данным телеканала, министр иностранных дел России указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе. «Его 22 года на работе против 22 дней Мерца», — говорится в сообщении.
Министр передал Мерцу: «Тебе еще многому нужно научиться», — отмечает телеканал.
Ранее Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности. По его словам, теперь необходимо обеспечить Вооружённым силам Украины (ВСУ) данное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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