СМИ: У Киева нет иностранного финансирования на следующий год
Киев находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке на 2026 год, сообщает Telegraph.
По данным издания, бюджет Украины чуть более чем на половину состоит из западного финансирования, и без помощи союзников Киев столкнется с огромными трудностями.
Всего Европейский союз ранее обязался предоставить Украине до конца года около 18 млрд евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.
Ранее стало известно, что Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru