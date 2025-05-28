По данным издания, бюджет Украины чуть более чем на половину состоит из западного финансирования, и без помощи союзников Киев столкнется с огромными трудностями.

Всего Европейский союз ранее обязался предоставить Украине до конца года около 18 млрд евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.

Ранее стало известно, что Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

