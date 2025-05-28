Россиянам порекомендовали снимать деньги с накопительных счетов

Ставки по таким счетам ниже, чем по депозитам и снижаются быстрее. С целью сохранения доходности лучше переложить деньги на банковский вклад с фиксированной доходностью.

Средства также можно направить на покупку облигаций, доходность которых на уровне вкладов. Их возможно в любое время продать. Выгодно приобретать «длинные» гособлигации, которые начнут дорожать по мере снижения ключевой ставки.

Ранее половина из 20 крупнейших российских банков, среди которых «Сбер» и «Газпромбанк», снизили ставки по депозитам после заседания Центробанка РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

