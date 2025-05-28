Россиянам порекомендовали снимать деньги с накопительных счетов

В России на фоне предстоящего снижения процентных ставок накопительные счета выглядят менее привлекательным инструментом, сообщает «Прайм».

Володин напомнил, что банки не имеют права менять условия пользования счетами

Ставки по таким счетам ниже, чем по депозитам и снижаются быстрее. С целью сохранения доходности лучше переложить деньги на банковский вклад с фиксированной доходностью.

Средства также можно направить на покупку облигаций, доходность которых на уровне вкладов. Их возможно в любое время продать. Выгодно приобретать «длинные» гособлигации, которые начнут дорожать по мере снижения ключевой ставки.

Ранее половина из 20 крупнейших российских банков, среди которых «Сбер» и «Газпромбанк», снизили ставки по депозитам после заседания Центробанка РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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