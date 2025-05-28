СМИ: Под видом аналога «Оземпика» в интернете продаются БАДы-пустышки

Они не могут привести к заявленному в описании жиросжигающему эффекту. Исследование проведено в отношении российских препаратов Turbo Ozemріс и Azempic+. БАДы продают под видом «пищевой добавки» и «пищевого концентрата». Данная лазейка помогает обойти закон об обязательной регистрации и маркировке «Честный знак». За это производителям может грозить уголовная ответственность.

По словам экспертов, «Оземпик» — лекарство для терапии диабета, его активным веществом является «семаглутид». В то время в указанных БАДах семаглутида нет.

Ранее основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН заявил, что препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, и возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов.

