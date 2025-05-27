Трамп заявил, что спас Россию от «действительно плохих вещей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил серьезные негативные последствия для России, вмешавшись в международную ситуацию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, именно его действия удержали страну от «действительно плохих вещей», которые могли произойти в Россией. Глава Белого дома предупредил, что Россия «играет с огнем».