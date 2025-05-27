Трамп заявил, что спас Россию от «действительно плохих вещей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил серьезные негативные последствия для России, вмешавшись в международную ситуацию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, именно его действия удержали страну от «действительно плохих вещей», которые могли произойти в Россией. Глава Белого дома предупредил, что Россия «играет с огнем».
Трамп подчеркнул, что российский президент Владимир Путин якобы недооценивает значимость такого вмешательства.
Ранее Трамп обвинил Путина в безрассудстве, заявив, что тот «сошел с ума», и пообещал ввести новые санкции против России. В Кремле его высказывания связали с «эмоциональной перегрузкой», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru