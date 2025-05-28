Маск назвал полет на Марс главной целью

Миллиардер из США, глава SpaceX Илон Маск сообщил изданию Washington Post, что полет на Марс является главной целью.

Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества

При этом бизнесмен не исключил возможность совершения полета на Луну. «Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после «Аполлона», — сказал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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