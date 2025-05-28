Маск назвал полет на Марс главной целью
28 мая 202506:32
Миллиардер из США, глава SpaceX Илон Маск сообщил изданию Washington Post, что полет на Марс является главной целью.
При этом бизнесмен не исключил возможность совершения полета на Луну. «Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после «Аполлона», — сказал предприниматель.
Ранее Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru