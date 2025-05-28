СМИ: Трамп может готовить крупную сделку с РФ и Китаем
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Москвой и Пекином, сообщает The New York Times.
По данным издания, она способна изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами. В настоящее время особенно актуально сотрудничество с лидерами России и КНР.
В соглашении три страны могут доминировать каждая в своей сфере влияния. Эксперты не исключили, что поведение и публичные заявления президента США могут говорить о его стремлении к формированию новой мировой системы.
Ранее Трампу предрекли поражение в торговой войне с Китаем по трем причинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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