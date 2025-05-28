Пенсионерам выплатят июньскую пенсию досрочно

По его словам, это связано с длинными выходными из-за празднования Дня России. Социальный фонд РФ организует досрочную отправку средств. Пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, перечислят 10-11 числа. Это касается стандартных ежемесячных выплат по линии обязательного пенсионного страхования.

Ранее стало известно, что пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

