Пенсионерам выплатят июньскую пенсию досрочно

Пенсионеры, у которых дата выплаты пенсии приходится на период после 12 июня, получат деньги досрочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

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По его словам, это связано с длинными выходными из-за празднования Дня России. Социальный фонд РФ организует досрочную отправку средств. Пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, перечислят 10-11 числа. Это касается стандартных ежемесячных выплат по линии обязательного пенсионного страхования.

Ранее стало известно, что пенсии ряда граждан старше 80 лет вырастут с 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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