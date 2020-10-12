Быть «жёстче»: Белорусы ответили Лукашенко «Маршем гордости»
Александр Лукашенко считает, что протестные акции в стране идут на спад, а первый глава республики Шушкевич в эфире НСН называет слабые стороны оппозиции.
Почти 600 активистов было задержано правоохранительными органами Белоруссии на так называемом «Марше гордости». Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна», который, правда, официально в стране не зарегистрирован.
Акции проходили в Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Пружанах, Солигорске.
В Минске среди задержанных значатся около 40 представителей СМИ, а также Никита Домрачев – брат знаменитой биатлонистки, многократной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Большинство задержанных позже отпустили.
Сам же президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты оппозиции против фальсификации выборов сдулись. При этом «внешние силы» не отказались от попыток «взорвать» обстановку в Белоруссии: они или выжидают, или в стране начинается новый этап цветной революции, уверен глава республики.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН оценил реалистичность заявлений Лукашенко.
«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.
Прокурор Минска Олег Лаврухин накануне в эфире местного ТВ заявил, что к ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе привлечены около 3 тысячи человек. По его словам, две трети задержанных арестованы, а остальным выписаны административные штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН дал свою оценку действиям белорусской оппозиции.
«У нас есть всякая оппозиция. Я не могу вам сказать, что я разделяю все подходы тех, кого сейчас считают главными оппозиционерами. Я присматриваюсь к ним. Мне кажется, у них много шагов, которые кажутся не очень логичными. Которые, скорее, направлены на то, чтобы показать Западу, какие мы бедные и несчастные, чем на то, чтобы изменить эту ситуацию. Я не из тех, кто солидарен со всеми выступлениями не очень опытных людей. Порывы у них душевные, великолепные – это факт. А вот политическая грамотность не очень высокая», - признал Шушкевич.
Накануне стало известно, что лидер белорусской оппозиции, экс- кандидат в президенты страны Светлана Тихановская поговорила по телефону с мужем, Сергеем Тихановским. Это был первый разговор супругов за 134 дня.
Позже телеграм-канал Тихановской опубликовал расшифровку разговора между Светланой и Сергеем Тихановскими. Супруг попросил жену быть жестче в своей политической позиции.
«Светлана: Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в тюрьме находится – чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче»
Известно, что Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии. Он был арестован во время предвыборной программы. Ему вменяют несколько уголовных дел. После ареста кандидатом выступила его жена Светлана Тихановская.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Пандемия усилила неравенство между крупными и мелкими банками
- В России за сутки выявили почти 13,6 тысячи больных коронавирусом
- СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизтоплива в Ангару
- После выборов в Душанбе усилили меры безопасности
- Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru