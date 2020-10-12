Быть «жёстче»: Белорусы ответили Лукашенко «Маршем гордости»

Почти 600 активистов было задержано правоохранительными органами Белоруссии на так называемом «Марше гордости». Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна», который, правда, официально в стране не зарегистрирован.

Акции проходили в Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Пружанах, Солигорске.

В Минске среди задержанных значатся около 40 представителей СМИ, а также Никита Домрачев – брат знаменитой биатлонистки, многократной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Большинство задержанных позже отпустили.

Сам же президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты оппозиции против фальсификации выборов сдулись. При этом «внешние силы» не отказались от попыток «взорвать» обстановку в Белоруссии: они или выжидают, или в стране начинается новый этап цветной революции, уверен глава республики.

Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН оценил реалистичность заявлений Лукашенко.

«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.

Прокурор Минска Олег Лаврухин накануне в эфире местного ТВ заявил, что к ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе привлечены около 3 тысячи человек. По его словам, две трети задержанных арестованы, а остальным выписаны административные штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий.