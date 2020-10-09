«Лукашенко медийно уничтожен»: Политолог подвёл итоги двух месяцев протестов

Протесты оппозиции против фальсификации президентских выборов в Белоруссии сдулись. Об этом заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, по его словам, «внешние силы» не отказались от попыток «взорвать» обстановку в Белоруссии: они или выжидают, или в стране начинается новый этап цветной революции.

Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН оценил реалистичность заявлений Лукашенко.

«О численности участников акций протеста можно судить по двум источникам: по информации белорусского МВД и по местным телеграм-каналам и негосударственным СМИ. А там разница в десять раз. При таком разбросе цифр говорить о том, сдулись протесты или нет, преждевременно. Я думаю, что Лукашенко докладывает МВД, поэтому он считает, что протесты сдулись. Он реальной картины не видит», - отметил Зимовский.

По его мнению, политическая борьба в Белоруссии сейчас достигла некоего равновесия.

«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог.