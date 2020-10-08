Писатель сравнила жизнь в Белоруссии и Киргизии

«Пока Турция и Азербайджан не признали геноцид армян, бессмысленно говорить о какой-то позиции Азербайджана, о каких-то архивах, на основании которых они сейчас убивают мирных жителей. Что касается Киргизии, то да, она нам как-то всем показала, что Киргизия – не Белоруссия. Показала, что в Белоруссии не так-то и плохо было жить при всем тоталитарном режиме, но в Киргизии людям реально было нечего терять. Они сутками там работали за одну лепешку», — отметила она.

Кроме того, Арбатова в эксклюзивном интервью НСН отметила, что ни Россия, ни Запад не хотят знать правду об отравлении Алексея Навального.

