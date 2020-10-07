«Политическая грамотность невысокая». Шушкевич раскритиковал белорусскую оппозицию
Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН оценил действия белорусской оппозиции в стране и за рубежом.
Россия объявила экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в международный розыск. На сайте МВД России сообщается, что Тихановскую разыскивают по уголовной статье, номер которой, однако, не указан.
Сегодня Тихановская выступила перед депутатами французского парламента, а накануне в Берлине встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также сегодня было обнародовано обращение фактического лидера протестов против фальсификации выборов президента Белоруссии Марии Колесниковой, арестованной после отказа покинуть страну. Он призвала сограждан бойкотировать производителей, которые поддерживают режим Лукашенко.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН дал свою оценку действиям белорусской оппозиции.
«У нас есть всякая оппозиция. Я не могу вам сказать, что я разделяю все подходы тех, кого сейчас считают главными оппозиционерами. Я присматриваюсь к ним. Мне кажется, у них много шагов, которые кажутся не очень логичными. Которые, скорее, направлены на то, чтобы показать Западу, какие мы бедные и несчастные, чем на то, чтобы изменить эту ситуацию. Я не из тех, кто солидарен со всеми выступлениями не очень опытных людей. Порывы у них душевные, великолепные – это факт. А вот политическая грамотность не очень высокая», - признал Шушкевич.
По официальным данным, на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Светлана Тихановская – 10%. Белорусская оппозиция, а вместе с ней и ряд стран Запада не признали итоги этих выборов.
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