«Коррупция и суд Зеленского»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в Евросоюз

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью «Европейской правде» заявил, что Чехия ведет переговоры с Украиной о подписании декларации по поддержке ее вступления в Евросоюз. По его словам, чтобы «стать полноценным членом ЕС и НАТО», нужно многое сделать, но необходимые изменения на Украине уже происходят. Липавский подчеркнул, что Киев, в частности, «переориентировал свою экономику на торговлю в ЕС».

«Чтобы страна вступила в Евросоюз, положительное решение должны принять все его члены. Там есть соответствующие требования. Украина не идет на эти европейские стандарты. Мы занимаем первое место в Европе по коррупции. Помню, когда президент Макрон говорил, что банды с Украины хуже банд из Африки. Ну это же характеризует… Безусловно, нельзя говорить о том, что на Украине очень хорошо работает судебная система, она абсолютно не соответствует требованиям нормальной страны. Тот же Зеленский через указы принимает решения, которые находятся в компетенции судов. Любая европейская страна, как и Украина, должна строиться на том, что власть состоит из трех ветвей. Они не имеют права вмешиваться в деятельность друг друга», - сказал Олейник.