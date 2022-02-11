«Коррупция и суд Зеленского»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в Евросоюз

Украина абсолютно не выполняет европейские требования, страна занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Владимир Олейник.

Украина не выполняет европейские стандарты для вступления в Евросоюз, в стране огромный уровень коррупции, а судебная система и вовсе не соответствует требованиям нормального государства, заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью «Европейской правде» заявил, что Чехия ведет переговоры с Украиной о подписании декларации по поддержке ее вступления в Евросоюз. По его словам, чтобы «стать полноценным членом ЕС и НАТО», нужно многое сделать, но необходимые изменения на Украине уже происходят. Липавский подчеркнул, что Киев, в частности, «переориентировал свою экономику на торговлю в ЕС».

«Чтобы страна вступила в Евросоюз, положительное решение должны принять все его члены. Там есть соответствующие требования. Украина не идет на эти европейские стандарты. Мы занимаем первое место в Европе по коррупции. Помню, когда президент Макрон говорил, что банды с Украины хуже банд из Африки. Ну это же характеризует… Безусловно, нельзя говорить о том, что на Украине очень хорошо работает судебная система, она абсолютно не соответствует требованиям нормальной страны. Тот же Зеленский через указы принимает решения, которые находятся в компетенции судов. Любая европейская страна, как и Украина, должна строиться на том, что власть состоит из трех ветвей. Они не имеют права вмешиваться в деятельность друг друга», - сказал Олейник.

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Бывший депутат также отметил, что введение безвизового режима для Украины в страны Евросоюза привело к тому, что украинский народ теперь находится в «состоянии рабов».

«Подогревают такие настроения. Как тот же Порошенко в свое время говорил, вот мы безвиз получим. Да, получили. Но он преподносил это так: будете в Вене, слушать оперу, пить кофе. А реально безвиз оказался формой геноцида украинского народа. Народ, который причастен к освоению космоса, созданию ядерной энергетики и самого большого самолета в мире, по сути, сегодня в состоянии рабов, которые работают на плантациях Европы. Не вижу там перспектив», - резюмировал Олейник.

Украина официально не является государством – кандидатом на вступление в Евросоюз, но между страной и союзом действует Соглашение об ассоциации, также она является участником программы Евросоюза «Восточное партнерство». В 2019 году в Конституцию страны внесли изменения, согласно которым стратегической задачей признается приобретение Украиной полноправного членства в НАТО и ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияВладимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина
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