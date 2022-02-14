Украинский посол заявил о возможном отказе страны от вступления в НАТО

По словам дипломата, Украина «пытается найти лучший выход».

«Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции», — отмечается в сообщении в Twitter радиостанции.

Украина взяла курс на вступление в НАТО после смены власти в 2014 году. Киев провозгласил членство в Североатлантическом альянсе одним из приоритетов внешней политики страны. Кроме того, в Конституцию Украины были внесены изменения, которые закрепляют курс на получение членства страны в НАТО, а также в Евросоюзе.

