Украинский посол заявил о возможном отказе страны от вступления в НАТО
Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Об этом сообщает ВВС Radio 5.
По словам дипломата, Украина «пытается найти лучший выход».
«Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции», — отмечается в сообщении в Twitter радиостанции.
Украина взяла курс на вступление в НАТО после смены власти в 2014 году. Киев провозгласил членство в Североатлантическом альянсе одним из приоритетов внешней политики страны. Кроме того, в Конституцию Украины были внесены изменения, которые закрепляют курс на получение членства страны в НАТО, а также в Евросоюзе.
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