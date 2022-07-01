СМИ: Макрон пытался «образумить спятившего» Байдена
Французский лидер Эммануэль Макрон попытался «образумить» главу США Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, сообщает издание NewYork Post.
По словам обозревателя Стивена Хейворда, прошедший саммит G7 стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Мероприятие с участием Байдена и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них «спятившего американского президента». Так, глава Белого дома, поддерживая идею ввести ограничения цен на нефть из России, призывает страны Ближнего востока увеличить поставки энергоресурса на Запад.
«Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — написал журналист.
Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Намерение ограничить цену российской нефти - это «попытка вмешательства в рыночные механизмы». По его словам, это может привести «к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов».
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