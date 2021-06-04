Путин назвал темы предстоящей встречи с Байденом

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений, постараемся найти пути урегулирования, затронем темы стратегической стабильности, урегулирования международных горячих конфликтов, борьбу с терроризмом, вопросы экологического характера, борьбу с пандемией», — цитирует президента «Свободная пресса».

Кроме того, Путин отметил, что у Москвы и Вашингтона нет разногласий. Однако, по словам главы государства, у Соединенных Штатов есть желание сдерживать развитие России, сообщает РИА ФАН.

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня, напоминает Ura.ru. Саммит российского и американского лидеров станет первой их личной встречей с момента вступления Байдена в должность президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Байдена пройдут не только тет-а-тет, но также с участием членов делегаций и помощников, отмечает RT.

