В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным

США следует пойти на сделку с Россией, так как конфронтация с ней не способствует глобальной безопасности, а сближение России и Китая представляет угрозу для Америки. Об этом заявил обозреватель журнала The American Spectator, бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Автор статьи отметил, что Байден может сыграть роль современного Ричарда Никсона, «поехать в Россию» и стабилизовать отношения, а не разрушать их окончательно.

Клиент всегда прав? Зачем Байден позвал Зеленского в Вашингтон

Бэндоу, например, высказался на счет вмешательств в выборы, заявив, что США в этом виноваты больше, чем Россия. По ее мнению, для обеих стран должно быть запрещено любое вмешательство в избирательный процесс, а также любые операции в киберпространстве.

Также он отметил, что Америка должна пообещать, что в члены НАТО не будут добавлены Грузия и Украина. Также необходимо договориться в области борьбы с терроризмом и по вопросу отношения к Кубе, Венесуэле, Сирии и Ливии.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в своем официальном письменном заявлении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:СаммитВладимир ПутинДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры