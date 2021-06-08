В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным

Бэндоу, например, высказался на счет вмешательств в выборы, заявив, что США в этом виноваты больше, чем Россия. По ее мнению, для обеих стран должно быть запрещено любое вмешательство в избирательный процесс, а также любые операции в киберпространстве.

Также он отметил, что Америка должна пообещать, что в члены НАТО не будут добавлены Грузия и Украина. Также необходимо договориться в области борьбы с терроризмом и по вопросу отношения к Кубе, Венесуэле, Сирии и Ливии.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в своем официальном письменном заявлении.

