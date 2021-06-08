В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным
США следует пойти на сделку с Россией, так как конфронтация с ней не способствует глобальной безопасности, а сближение России и Китая представляет угрозу для Америки. Об этом заявил обозреватель журнала The American Spectator, бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
Автор статьи отметил, что Байден может сыграть роль современного Ричарда Никсона, «поехать в Россию» и стабилизовать отношения, а не разрушать их окончательно.
Бэндоу, например, высказался на счет вмешательств в выборы, заявив, что США в этом виноваты больше, чем Россия. По ее мнению, для обеих стран должно быть запрещено любое вмешательство в избирательный процесс, а также любые операции в киберпространстве.
Также он отметил, что Америка должна пообещать, что в члены НАТО не будут добавлены Грузия и Украина. Также необходимо договориться в области борьбы с терроризмом и по вопросу отношения к Кубе, Венесуэле, Сирии и Ливии.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет присутствовать на российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в своем официальном письменном заявлении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе
- В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным
- Госдума поддержала законопроект, ужесточающий наказание за пьянство за рулем
- СМИ: Пилот польского истребителя по ошибке обстрелял самолёт напарника
- Полиция Сочи проверяет фотографов, раскрасивших собаку под льва
- В Госдуме приняли закон о стимулировании вложений в стартапы
- Неизвестный расстрелял подростков в Волгоградской области
- Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
- В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
- Шойгу прибыл с проверкой в Дагестан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru