Путин заявил, что не ждет «прорывов» от встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.
Российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве. Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума пояснил, что не ждет каких-то прорывов от этого мероприятия, однако намерен отстаивать российские интересы.
При этом глава РФ отметил, что у двух государств "есть совпадающие интересы", несмотря на ряд противоречий. Также Путин подчеркнул, что противоречия появились не из-за российской стороны.
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