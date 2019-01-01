Бабич не нашёл общего языка с Лукашенко, усилив российско – белорусские трения
Белорусский и российский эксперты в эфире НСН заметили, что отставка Михаила Бабича была предрешена.
Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с должности посла России в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в думском комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально «в ближайшее время».
Новым послом прочат сенатора Дмитрия Мезенцева, который с 2016 года является сенатором в Совете федерации от Сахалинской области. Ранее он был главой Шанхайской организации сотрудничества, губернатором Иркутской области. В 2012 году Мезенцев заявил о намерении баллотироваться на пост президента России, но при подаче подписных листов в ЦИК выбыл из гонки.
Заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма, обсуждая с НСН эту тему отметил, что отзыв Бабича надо считать провалом дипотношений между двумя странами.
«Много может оказаться подводных политических камней, которые могли сыграть свою роль. Не очень хорошо, когда между дружественными странами, особенно в современных условиях, появляются трения. Может быть, здесь возникает несколько моментом, связанных с ненахождением общего языка с руководством Республики Беларусь. Это достаточно серьёзно, когда глава государства обвиняет посла в том, что он якобы разрушает взаимоотношения между странами. Это считается неким провалом в дипломатических отношениях. Если страны дружественные, то президент, как минимум, должен прислушаться к этому мнению», - отметил Сурма.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН напомнил, что между Бабичем и белорусским внешнеполитическим ведомством произошли два публичных конфликта.
«Информация о замене посла больше похожа не вброс, но Белорусская сторона могла поставить перед Москвой вопрос о том, что для важных межгосударственных отношений нужна фигура, которая не привносит дополнительный негатив, а пытается решить конфликтующие проблемы. Пожелание белорусской стороны заключаются в том, чтобы посол занимался не публичной политикой, не делал комментария в адрес Лукашенко, а реально помогал в разрешении возникающих проблем. Например, история с поставками нефти – это серьёзный удар по экономике Беларуси и имиджу России. Посол Бабич тут никак не проявил себя, зато в других ситуациях, в которых можно было бы обсуждать наши отношения в более спокойной манере, он присутствовал», - сказал Дзермант.
На взгляд Ивана Сурмы, назначение послом в Минске сенатора Дмитрия Мезенцева имеет политический характер, потому что он не является карьерным дипломатом.
Ранее НСН рассказала, что Белоруссия полностью перестала принимать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Прокачку топлива предполагается восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.
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