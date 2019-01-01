Белоруссия поставила крест на «Дружбе»

Белоруссия полностью перестала принимать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Прокачку топлива предполагается восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, передает ТАСС.

По данным Вериго, качественная нефть в данный момент находится на 30 километре трассы Унеча - Мозырь – двух третях пути от Унечи до государственной границы. Причём работу возобновит лишь одна нитка трубопровода, вторая будет бездействовать неопределенное время. Она станет своеобразным хранилищем для некачественной нефти.

В середине апреля было выявлено неподобающее качество нефти, которая поступала из России в Белоруссию по южной ветке «Дружбы». Польша и Украина временно приостановили экспорт. Российская компания «Транснефть», оператор нефтепровода, заявила о целенаправленном загрязнении топлива на территории Самарской области и пообещала провести расследование.

Как отмечает РИА ФАН, по оценке концерна «Белнефтехим», полное восстановление работы магистрального нефтепровода займёт несколько месяцев.

