«Оскар» мимо кассы: Фильм «Увидеть все» рискует провалиться в России
Даже самый качественный фильм рискует остаться незамеченным, если зритель не поймет его ценность с первого взгляда, сказал НСН Евгений Баженов (BadComedian).
Даже самый качественный фильм рискует остаться незамеченным, если зритель не поймет его ценность с первого взгляда, сказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), рассуждая о перспективах фильма «Увидеть все» в прокате.
19 ноября в российских кинотеатрах выйдет документальная картина «Увидеть все» от студии A24. В центре истории — Элизабет Холмс, основательница стартапа Theranos, которая сумела убедить инвесторов и общественность в революционности своей технологии: по ее словам, устройство могло проводить десятки медицинских анализов всего по одной капле крови. Годы громких обещаний, многомиллионных вложений и медийного внимания обернулись грандиозным разоблачением: технология оказалась нерабочей, а сама Холмс в итоге была признана виновной в мошенничестве. Элизабет лично дала добро на съемки и пустила команду в свое ближайшее окружение.
Критики встретили фильм с восторгом — на Rotten Tomatoes у него стопроцентный рейтинг, а эксперты уже прочат ленте серьезные шансы на «Оскар». Баженов отметил, что история Элизабет Холмс и краха Theranos не получила в нашей стране такого резонанса, как в США, поэтому зритель не считывает контекст по постеру и не узнает главного героя.
«Вопрос сборов упирается в пиар. Боюсь, что по постеру обычному зрителю будет не очень понятно, про что фильм: на нем изображен какой‑то прибор, и этого недостаточно, чтобы сразу уловить суть. Если не вложиться в рекламу и не донести, что это фильм‑претендент на "Оскар" с высокими оценками критиков, высоких сборов ждать не стоит. Постер не "продающий" именно для нашей аудитории. Мало кто знает эту историю, громкого скандала у нас не было, и люди не узнают на постере главного персонажа. К тому же режиссер ленты Нейтан Филдер у нас известен, но не настолько, как на Западе. Без серьезной информационной поддержки привлечь массового зрителя будет сложно», — сказал собеседник НСН.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская выразила сомнения, что фильм зайдет российскому зрителю, однако призналась, что чувствует вокруг ленты особый ажиотаж.
«Лента "Увидеть все" привлекла особое внимание. Честно говоря, я не очень понимаю, связано ли это с тем, что студия A24 удачно ее раскрутила, или же публика действительно так заинтересована личностью Элизабет Холмс. Саму картину я пока не видела. Это по-настоящему американская история. С одной стороны, эта женщина довольно долго вводила людей в заблуждение, с другой — все-таки понесла наказание. Мне кажется, в этом отражен чисто американский нарратив. В Америке это действительно значимое событие», — указала эксперт.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сказал НСН, что кинотеатры спокойно отработают новогодний период и без предсеансового обслуживания, предполагающего теневой прокат западных блокбастеров, но летом такая практика существенно им помогла бы.
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