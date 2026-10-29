19 ноября в российских кинотеатрах выйдет документальная картина «Увидеть все» от студии A24. В центре истории — Элизабет Холмс, основательница стартапа Theranos, которая сумела убедить инвесторов и общественность в революционности своей технологии: по ее словам, устройство могло проводить десятки медицинских анализов всего по одной капле крови. Годы громких обещаний, многомиллионных вложений и медийного внимания обернулись грандиозным разоблачением: технология оказалась нерабочей, а сама Холмс в итоге была признана виновной в мошенничестве. Элизабет лично дала добро на съемки и пустила команду в свое ближайшее окружение.

Критики встретили фильм с восторгом — на Rotten Tomatoes у него стопроцентный рейтинг, а эксперты уже прочат ленте серьезные шансы на «Оскар». Баженов отметил, что история Элизабет Холмс и краха Theranos не получила в нашей стране такого резонанса, как в США, поэтому зритель не считывает контекст по постеру и не узнает главного героя.

«Вопрос сборов упирается в пиар. Боюсь, что по постеру обычному зрителю будет не очень понятно, про что фильм: на нем изображен какой‑то прибор, и этого недостаточно, чтобы сразу уловить суть. Если не вложиться в рекламу и не донести, что это фильм‑претендент на "Оскар" с высокими оценками критиков, высоких сборов ждать не стоит. Постер не "продающий" именно для нашей аудитории. Мало кто знает эту историю, громкого скандала у нас не было, и люди не узнают на постере главного персонажа. К тому же режиссер ленты Нейтан Филдер у нас известен, но не настолько, как на Западе. Без серьезной информационной поддержки привлечь массового зрителя будет сложно», — сказал собеседник НСН.