Путин: В России есть все необходимые компоненты для развития ИИ

На пленарном заседании саммита Россия — Африка он отметил, что развитие ИИ невозможно без интеллекта и математических школы, а также без энергетики.

«В России есть и то и другое», — подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва готова сотрудничасть со странами Африки в сфере ИИ.

Ранее нейробиолог Павел Балабанов заявил, что использование ИИ в науке может привести к тому, что исследователи зайдут в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

