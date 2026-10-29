Путин: В России есть все необходимые компоненты для развития ИИ
Россия обладает компонентами, необходимыми для развития искусственного интеллекта (ИИ). Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании саммита Россия — Африка он отметил, что развитие ИИ невозможно без интеллекта и математических школы, а также без энергетики.
«В России есть и то и другое», — подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва готова сотрудничасть со странами Африки в сфере ИИ.
Ранее нейробиолог Павел Балабанов заявил, что использование ИИ в науке может привести к тому, что исследователи зайдут в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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