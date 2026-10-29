Путин: В России есть все необходимые компоненты для развития ИИ

Россия обладает компонентами, необходимыми для развития искусственного интеллекта (ИИ). Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ИИ-судью тестируют в России

На пленарном заседании саммита Россия — Африка он отметил, что развитие ИИ невозможно без интеллекта и математических школы, а также без энергетики.

«В России есть и то и другое», — подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва готова сотрудничасть со странами Африки в сфере ИИ.

Ранее нейробиолог Павел Балабанов заявил, что использование ИИ в науке может привести к тому, что исследователи зайдут в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектАфрикаРоссияВладимир Путин

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