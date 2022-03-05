Азаров оценил возможность переговоров Путина и Зеленского

Политик считает, что договориться о чем-либо можно только с обладающими реальной властью и авторитетом, пишет «Свободная пресса».

«Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже как сейчас в Беловежской пуще договорились о создании "зеленых коридоров", если они будут реализованы эти договоры, переговоры, то это большой плюс», — цитирует Азарова РИА Новости.

При этом экс-премьер усомнился, что националисты в украинской армии будут выполнять приказы Зеленского, пишет Газета.ру.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности переговоров Путина и Зеленского, заявил, что сейчас очередь за делегациями двух стран. В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выражал мнение, что встреча Путина и Зеленского возможна после того, как делегации выработают общие позиции для обсуждения.

