В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

«Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что элементы позиции России доведены до сведения украинской стороны.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

