В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

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«Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что элементы позиции России доведены до сведения украинской стороны.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
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