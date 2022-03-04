В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.
«Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков подчеркнул, что элементы позиции России доведены до сведения украинской стороны.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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