Экс-премьер Украины заявил о «неадекватном состоянии» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в «абсолютно неадекватном состоянии», считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Об этом сообщает РИА Новости.
Такие выводы экс-премьер сделан на основании внешнего вида главы государства. Вместе с тем Азаров отметил, что не может сказать точно, принимает ли Зеленский какие-либо препараты, пишет Газета.ру.
Бывший премьер рекомендовал обратить внимание на выступления экспертов на тему возможного применения президентом каких-либо веществ.
«А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», — заявил Азаров.
Экс-премьер добавил, что, судя по принимаемым решениям, украинский президент «был неадекватен» и два года назад, отмечает телеканал «360».
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