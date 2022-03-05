Экс-премьер Украины заявил о «неадекватном состоянии» Зеленского

Такие выводы экс-премьер сделан на основании внешнего вида главы государства. Вместе с тем Азаров отметил, что не может сказать точно, принимает ли Зеленский какие-либо препараты, пишет Газета.ру.

Бывший премьер рекомендовал обратить внимание на выступления экспертов на тему возможного применения президентом каких-либо веществ.

«А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен», — заявил Азаров.

Экс-премьер добавил, что, судя по принимаемым решениям, украинский президент «был неадекватен» и два года назад, отмечает телеканал «360».

