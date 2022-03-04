Арахамия назвал условия для переговоров Путина и Зеленского

Проводить переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока очень рано. Такое мнение высказал член украинской делегации Давид Арахамия, сообщает РИА Новости.

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Арахамия объяснил, что сначала делегации Росси и Украины должны выработать общие позиции для обсуждения. Только после этого можно говорить о встрече Зеленского и Путина.

Ранее Арахамия заявил, что «программой минимум» для второго этапа российско-украинских переговоров является создание договоренности о гуманитарных коридорах для мирных жителей Украины. Вторая встреча делегаций прошла 3 марта в Беловежской пуще.

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ФОТО: РИА Новости
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