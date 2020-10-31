Армения на грани разгрома. Россия обещает помощь

По официальным данным, Пашинян, «основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года» попросил Путина «начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».

Российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию.

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.