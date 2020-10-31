Армения на грани разгрома. Россия обещает помощь
Политики и военные поспорили о необходимости российской военной поддержки в Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.
По официальным данным, Пашинян, «основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года» попросил Путина «начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».
Российский МИД пообещал защиту Армении при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию.
Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.
«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски десантной операции в Армении при закрытом воздушном пространстве.
«Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.
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