Бои уже под Степанакертом: Армения снова вспомнила о миротворцах
На фоне заявлений российского президента о возможности передачи под контроль Баку нескольких районов в Карабахе, азербайджанские военные уже дошли практически до столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его мнению, это могло бы стать оптимальным решением конфликта.
«Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», — сказал Пашинян в интервью The Daily Telegraph.
При этом США призвали внешние стороны воздержаться от вмешательства в карабахский конфликт. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что у конфликта нет военного решения.
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян уточнил, что бои уже ведутся на ближних подступах к ключевому городу Шуши, в районе населенных пунктов Аветараноц и Сгнах. Шуши расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта, и в случае его захвата ВС Азербайджана получат возможность обстреливать Степанакерт из большинства имеющихся артиллерийских систем.
В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.
«30 октября населенные пункты в Геранбойском, Тертерском и Агджабединском районах Азербайджана подвергаются артиллерийскому обстрелу. Предпринимаются адекватные меры со стороны армии», — говорится в сообщении.
Профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян в свою очередь заявил НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.
«У меня такое впечатление, что Азербайджан думает и верит, особенно обнаглевший после того, как Турция так по-хамски, откровенно его поддерживает и говорит, что они дойдут до победного конца. Вопрос не к армянской стороне по поводу компромиссов, если другая сторона говорит: «мы вас всех уничтожим и выкинем с ваших исторических земель». Какой может быть компромисс? При любой другой позиции Пашиняна выкинут из власти, он покроет себя позором. Может, Пашинян считает, видимо у него есть на это основания, что пока Алиеву по морде не дадут, он не сядет за стол. Его отцу несколько раз давали по морде, и он подписывал сначала потерю трех районов, а потом четырех районов», - считает Мигранян.
Президент России Владимир Путин допустил возможность передачи Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе, которые заняты Арменией. Глава государства видит долгосрочное урегулирование конфликта в балансе интересов, который должен устраивать как Баку, так и Ереван.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН допустил, что Россия могла бы перебросить десантников в Армению. При этом депутат признался, что не знает, в какой форме это может быть.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски операции. По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.
«Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
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