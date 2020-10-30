Бои уже под Степанакертом: Армения снова вспомнила о миротворцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его мнению, это могло бы стать оптимальным решением конфликта.

«Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», — сказал Пашинян в интервью The Daily Telegraph.

При этом США призвали внешние стороны воздержаться от вмешательства в карабахский конфликт. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что у конфликта нет военного решения.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян уточнил, что бои уже ведутся на ближних подступах к ключевому городу Шуши, в районе населенных пунктов Аветараноц и Сгнах. Шуши расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта, и в случае его захвата ВС Азербайджана получат возможность обстреливать Степанакерт из большинства имеющихся артиллерийских систем.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.

«30 октября населенные пункты в Геранбойском, Тертерском и Агджабединском районах Азербайджана подвергаются артиллерийскому обстрелу. Предпринимаются адекватные меры со стороны армии», — говорится в сообщении.

Профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян в свою очередь заявил НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.

«У меня такое впечатление, что Азербайджан думает и верит, особенно обнаглевший после того, как Турция так по-хамски, откровенно его поддерживает и говорит, что они дойдут до победного конца. Вопрос не к армянской стороне по поводу компромиссов, если другая сторона говорит: «мы вас всех уничтожим и выкинем с ваших исторических земель». Какой может быть компромисс? При любой другой позиции Пашиняна выкинут из власти, он покроет себя позором. Может, Пашинян считает, видимо у него есть на это основания, что пока Алиеву по морде не дадут, он не сядет за стол. Его отцу несколько раз давали по морде, и он подписывал сначала потерю трех районов, а потом четырех районов», - считает Мигранян.