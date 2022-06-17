Глава Минэкономразвития Решетников заявил об ударе по экономике ЕС и США

Масштаб санкций против России не до конца понимают даже те, кто их вводит, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников, сообщает телеканал РБК.

«Насколько мы плотно интегрированы, насколько это бьет по их экономикам. С моей точки зрения, это главный сюрприз для них», — подчеркнул министр.

По его словам Решетникова, введённые против России ограничительные меры разогнали инфляцию и замедлили рост экономик ЕС и США.

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Решетников также отметил, что эти процессы стали уже необратимыми.

«Инфляция и дальше будет там расти. Рост цен на энергоносители, потом неизбежно рост цен на удобрения, неизбежно потом рост цен на продовольствие, ну и т.д.», - сказал он.

Ранее эксперт ТПП Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАЭкономикаСанкции Против РоссииМинэкономразвития
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