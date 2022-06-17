Глава Минэкономразвития Решетников заявил об ударе по экономике ЕС и США

Масштаб санкций против России не до конца понимают даже те, кто их вводит, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников, сообщает телеканал РБК.

«Насколько мы плотно интегрированы, насколько это бьет по их экономикам. С моей точки зрения, это главный сюрприз для них», — подчеркнул министр.

По его словам Решетникова, введённые против России ограничительные меры разогнали инфляцию и замедлили рост экономик ЕС и США.