Глава Минэкономразвития Решетников заявил об ударе по экономике ЕС и США
Масштаб санкций против России не до конца понимают даже те, кто их вводит, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников, сообщает телеканал РБК.
«Насколько мы плотно интегрированы, насколько это бьет по их экономикам. С моей точки зрения, это главный сюрприз для них», — подчеркнул министр.
По его словам Решетникова, введённые против России ограничительные меры разогнали инфляцию и замедлили рост экономик ЕС и США.
Решетников также отметил, что эти процессы стали уже необратимыми.
«Инфляция и дальше будет там расти. Рост цен на энергоносители, потом неизбежно рост цен на удобрения, неизбежно потом рост цен на продовольствие, ну и т.д.», - сказал он.
Ранее эксперт ТПП Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны.
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