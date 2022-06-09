«Возня идиотов!»: Ценам на нефть предрекли взлет до $200 из-за антироссийских санкций

Санкции против России, Ирана и Венесуэлы привели к серьезному дефициту нефти на мировом рынке и ценам в $120 вместо равновесных $70 за баррель, сказал в эфире НСН Рустам Танкаев.

Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что без поставок российских энергоресурсов на мировой рынок цены на нефть могут достичь «невиданного уровня».

«Кризисное бремя»: ЕС и США несут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций
«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно. Нелепые шаги, какой-то седьмой пакет санкций… России уже давно безразличны любые санкции, у нас все отрегулировано, и кроме усмешки это ничего не вызывает. Санкции, формально введенные против России, бьют по Европе, США и Японии. Если этот процесс будет углубляться, цена на нефть может дойти и до $200. При этом прогнозировать глупость невозможно», - сказал Танкаев.

По его словам, вводить нефтяные санкции против России было «сумасшествием», однако политики не послушали экспертов.

«Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. Это означает, что нефти на мировом рынке резко не хватает. В этой ситуации вводить санкции против поставок нефти из России было полным сумасшествием. Об этом говорили многие специалисты, но политики не обращают внимание», - подчеркнул эксперт.

По его словам, из стран-участниц ОПЕК+ только Россия может быстро увеличить поставки нефти на мировой рынок.

«В настоящее время Россия обеспечивает 21% всей межгосударственной торговли нефтью и нефтепродуктами. Когда ОПЕК+ стала систематически увеличивать квоты для своих участников, выяснилось, что очень немногие из них могут увеличить добычу. Первая причина фундаментальная – у участников ОПЕК+ выработаны запасы. Степень выработки начальных извлекаемых запасов у тех же ОАЭ достигает 90%, у Саудовской Аравии – 70%, если считать от доказанных запасов. В результате среди участников соглашения ОПЕК+ быстро и гарантированно увеличить поставки нефти на мировой рынок может одна Россия. Саудовской Аравии необходим год, чтобы раскрутить добычу и повысить ее на заметную величину, которой они называли 1 млн баррелей в сутки. Вторая причина преодолима за счет больших денег - в течение пяти лет нефтегазовый комплекс мира недоинвестируется», - разъяснил Танкаев.
«Неожиданный эффект»: Россия не потеряет в деньгах от нефтяного эмбарго ЕС

При этом он отметил, что Россия получит в этом году очень много нефтегазовых денег, однако это «пиррова победа».

«В этом году Россия получит намного больше денег от нефтегазового рынка, чем могла бы получить при нормальной ситуации. Из-за всех этих скачков и движений цены держатся на очень высоком уровне, бюджет получил дополнительные средства. Россия как бы выигравшая сторона, но это на самом деле "пиррова победа", потому что рынок разломан, в ближайшие годы он будет работать хуже, и Россия вместе со всеми будет нести бремя последствий всех этих безобразий, которые сейчас творят США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что эмбарго Евросоюза на поставки двух третей российской нефти усугубит ее дефицит, что приведет к росту цен, за счет которых Россия компенсирует то, что недополучила.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.emirates247.com
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииЦены На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры