«Возня идиотов!»: Ценам на нефть предрекли взлет до $200 из-за антироссийских санкций

Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что без поставок российских энергоресурсов на мировой рынок цены на нефть могут достичь «невиданного уровня».