Американист опроверг идею Жириновского о создания партии Трампа в США

Американист Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что для реализации идеи Владимира Жириновского о создании партии Трампа в США нет условий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Дональд Трамп, после ухода с поста президента США, может создать в стране третью крупную партию с поддержкой около 30 миллионов избирателей, сообщает РИА Новости.

«Теперь может быть вариант третьей партии... Демократическая, Республиканская и его, Трампа», - отметил российский политик.

США предрекли потерю мирового господства

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН обратил внимание на то, что идея создания новой партии в США связана с общим кризисом двухпартийной системы в США, распадом одной из партий и появлением вместо нее новой. Только в таком случае эксперт рассматривает вероятность появления новой политической силы. Однако, ее возникновение столкнется со сложностями институционального характера.

«Системам выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего.

При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН).

В Госдуме оценили шансы сторонников Трампа на свержение Байдена

В США третьи партии иногда появлялись и были достаточно влиятельными. Последний раз это была партия Росса Перо (американского бизнесмена, консерватора, независимого кандидата на пост президента США в 1992 и 1996 годах – прим. НСН). У нее было около 20% голосов, но у него не было ни одного голоса выборщиков», - напомнил эксперт.

По словам американиста, у Трампа также мало возможностей стать во главе партии, потому что он никогда до своего президентства не занимался политической деятельностью.

Жириновский призвал Трампа ввести режим ЧП и взять власть

«У Трампа есть сторонники – это совершенно правильно. Но сторонники как у харизматичной личности. Он, конечно, может этих сторонников использовать (для достижения политических целей – прим. НСН). Но создавать партию в 50 штатах – это непростое дело, и даже Трампу это может быть не под силу», - полагает Рогулев.

Ранее профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН назвал главную проблему последней избирательной кампании в США, в ходе которой победа досталась сопернику Трампа Джо Байдену. По мнению политолога, это подрыв доверия к избирательной системе страны.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СШАПартииДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры