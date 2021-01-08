Американист опроверг идею Жириновского о создания партии Трампа в США

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН обратил внимание на то, что идея создания новой партии в США связана с общим кризисом двухпартийной системы в США, распадом одной из партий и появлением вместо нее новой. Только в таком случае эксперт рассматривает вероятность появления новой политической силы. Однако, ее возникновение столкнется со сложностями институционального характера.

«Системам выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего.

При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН).