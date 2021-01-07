США предрекли потерю мирового господства
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин еще в эфире НСН рассказал о последствиях протестов в США из-за итогов выборов президента.
Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.
Заседание Конгресса ранее пришлось прервать из-за вторжения сторонников Трампа в здание Капитолия. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Глава столичного департамента полиции подтвердил информацию о четырех погибших в ходе протестов.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин еще в эфире НСН объяснил, почему в США не начнется гражданская война, несмотря на массовые протесты из-за итогов выборов президента.
«Гражданская война с учетом всех последних событий невозможна по двум простым причинам. Причина первая. В результате гражданской войны можно будет поставить крест на проекте глобального лидерства Соединенных Штатов. В этом никто не заинтересован в американских элитах. Во-вторых, понятно, что в результате гражданской война существующая элита рискует потерять все. Может сформировать контристеблишмент. Поэтому существующая элита будет делать все, чтобы заглушить и стабилизировать существующую ситуацию», - убежден эксперт.
Он считает, что события в США являются свидетельством кризиса американской политической модели.
«Когда протестующие врываются в здания Капитолия – это показатели упадка и системного кризиса американской сверхдержавы и американской демократии. И у США нет морального права навязывать свою политическую модель другим странам как идеальную», - отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.
По мнению Блохина, политики в США возложат ответственность за происходящие события на действующего президента страны Дональда Трампа.
«Демократы сейчас будут вешать все на Трампа (Дональда, действующего главу Белого дома – прим. НСН), будут все стрелки переводить на него, винить его во всем, что сегодня происходит. Хотя Трамп сделал совершенно другое заявление, чтобы все успокоились, и ситуация стабилизировалась», - прогнозирует американист.
Ранее стало известно, что убитая огнестрельным выстрелом в грудь в Капитолии девушка была ветераном ВВС США – Эшли Бэббитт служила в течение 14 лет и участвовала в четырех военных кампаниях, передает Fox News. Всего, по данным Independent, четыре человека были убиты во время акции протеста у стен Капитолия во время протеста против голосования сенаторов за утверждение результатов выборов в Вашингтоне.
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