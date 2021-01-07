США предрекли потерю мирового господства

Он считает, что события в США являются свидетельством кризиса американской политической модели.

«Когда протестующие врываются в здания Капитолия – это показатели упадка и системного кризиса американской сверхдержавы и американской демократии. И у США нет морального права навязывать свою политическую модель другим странам как идеальную», - отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

По мнению Блохина, политики в США возложат ответственность за происходящие события на действующего президента страны Дональда Трампа.

«Демократы сейчас будут вешать все на Трампа (Дональда, действующего главу Белого дома – прим. НСН), будут все стрелки переводить на него, винить его во всем, что сегодня происходит. Хотя Трамп сделал совершенно другое заявление, чтобы все успокоились, и ситуация стабилизировалась», - прогнозирует американист.

Ранее стало известно, что убитая огнестрельным выстрелом в грудь в Капитолии девушка была ветераном ВВС США – Эшли Бэббитт служила в течение 14 лет и участвовала в четырех военных кампаниях, передает Fox News. Всего, по данным Independent, четыре человека были убиты во время акции протеста у стен Капитолия во время протеста против голосования сенаторов за утверждение результатов выборов в Вашингтоне.

