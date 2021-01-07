В Госдуме оценили шансы сторонников Трампа на свержение Байдена
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН спрогнозировал развитие событий в США на фоне протестов.
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне, где проходит утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь, глава полицейского департамента подтвердил гибель еще трех человек.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН предположил, как будут развиваться события в США в связи с протестами сторонников действующего президента Дональда Трампа и предстоящей инаугурации избранного главы страны Джо Байдена.
«Мне кажется, здесь прогнозировать что-либо – дело неблагодарное. Я исхожу из того, что к назначенной дате инаугурации Байдена (Джо, избранного президента США - прим. НСН) 20 января удастся эти столкновения успокоить. Вероятность того, что власти не справятся (со столкновениями – прим. НСН), и дата инаугурации будет перенесена, беспрецедентна. Такого никогда раньше не было в истории. Мы, конечно, ничего не можем в сегодняшнее непростое время исключать, но, думаю, что власти справятся.
Судить об этом уверенно можно будет день-два. Но мое личное предположение о дальнейшем развитии событий именно такое – властям удастся справиться со столкновениями, даже со столь массовыми», - заявил Слуцкий.
Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу Instagram Адама Моссери.
В пресс-службе Facebook отметили, что обнаружили в постах Трампа двукратное нарушение политики платформы и заблокировали его страницу на 24 часа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 541 / сут.
Умерли
60 457+506 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 729 / сут.
- Убитая в Сенате девушка была ветераном ВВС США
- Украинский националист рассказал о деморализации в рядах ВСУ
- В Госдуме оценили шансы сторонников Трампа на свержение Байдена
- СМИ: Трамп запретил входить помощнику Пенса в Белый дом
- ВМС США начнут патрулирование рядом со стратегическим регионом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru