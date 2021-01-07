В Госдуме оценили шансы сторонников Трампа на свержение Байдена

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН предположил, как будут развиваться события в США в связи с протестами сторонников действующего президента Дональда Трампа и предстоящей инаугурации избранного главы страны Джо Байдена.

«Мне кажется, здесь прогнозировать что-либо – дело неблагодарное. Я исхожу из того, что к назначенной дате инаугурации Байдена (Джо, избранного президента США - прим. НСН) 20 января удастся эти столкновения успокоить. Вероятность того, что власти не справятся (со столкновениями – прим. НСН), и дата инаугурации будет перенесена, беспрецедентна. Такого никогда раньше не было в истории. Мы, конечно, ничего не можем в сегодняшнее непростое время исключать, но, думаю, что власти справятся.

Судить об этом уверенно можно будет день-два. Но мое личное предположение о дальнейшем развитии событий именно такое – властям удастся справиться со столкновениями, даже со столь массовыми», - заявил Слуцкий.

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу Instagram Адама Моссери.

В пресс-службе Facebook отметили, что обнаружили в постах Трампа двукратное нарушение политики платформы и заблокировали его страницу на 24 часа.

