Жириновский призвал Трампа ввести режим ЧП и взять власть

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Телеграм-канале заявил, что в США «наметился перекос в борьбе против действующего президента» Дональда Трампа.

По словам политика, Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, и это не было «призывом к захвату Капитолия».

«То, что это имело место – видел весь мир. Тотальная фальсификация, пренебрежение свободой прессы и свободой слова. Постоянно мешают Дональду Трампу, его банят в социальных сетях. Нет никакого уважения к его должности», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Жириновский напомнил, что у Трампа ещё остаются рычаги для воздействия. В частности, он остаётся верховным главнокомандующим, которого поддержали 10 бывших министров обороны. Поэтому, при определенных условиях, действующий президент может прибегнуть к помощи армии.

«Трамп может ввести войска в отдельные штаты, режим чрезвычайного положения, начать пересчёт голосов, обратиться в Верховный суд США с тем, чтобы он принял участие в процедуре непризнания итогов выборов», - отметил политик.

Глава ЛДПР также добавил, что для граждан других стран, Трамп является меньшим злом, нежели Байден и демократы США, которые знакомы всем по примеру «наших собственных демократов ельцинского разлива».

«Они лгали нам про свободу прессы, а её не было, про свободную экономику, которой не было, разворовывали страну, расстреливали парламент под одобрение карманной прессы. Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа», - заявил он.

Жириновский призвал Трампа «взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение», подчеркнув, что «если вчера было рано, то завтра будет поздно».

