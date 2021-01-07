«Подрыв доверия». Американские выборы сравнили с российскими
Президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН указал на проблемы избирательной кампании в России на примере выборов в США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти желают народу США с достоинством пережить драматический момент в истории страны, сообщает ТАСС.
Захарова назвала американские СМИ «инструментом политической борьбы», а электоральную систему в США - «архаичной», «не отвечающей современным демократическим стандартам», «создающей возможности для многочисленных нарушений». По её словам, всё это и привело к расколу в обществе.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в эфире НСН назвал главную проблему последней избирательной кампании в США.
«Главная проблема, с которой столкнулись Соединенные Штаты – это проблема подрыва доверия к институту выборов как таковому. Предполагаю, что демократы, действительно, пошли на крайние меры фальсификации, и тут никакого сравнения с российскими выборами даже быть не может. Можно говорить, конечно, об определенных случаях неправильного подсчета голосов и о том, что этот вопрос может встать даже более остро на следующих выборах из-за изменения порядка подсчета голосов, но так, как выборы прошли в США в этот раз, такого прецедента, по-моему не было не только в России. Здесь даже сравнивать нельзя!», - считает ученый.
Шабров назвал основные факторы, которые могут свидетельствовать о фальсификации результатов выборов в США
«Первый критерий – вброс, связанный с работой почтовой службы и возможностями голосовать по почте. Думаю, это основная проблема, с которой столкнулся Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН). Второй вопрос – демократы в спорных штатах не пошли на то, чтобы пересчитать голоса и поискать истину. Им надо было хотя бы сделать вид, что они обеспокоены ситуацией. И степень их необеспокоенности дает основания предполагать, что в этих штатах с результатами голосования было очень ненормально», - отметил эксперт.
Президент АПН назвал подводные камни предстоящих выборов в России с учетом результатов избирательной кампании в США.
«Способ подбора наблюдателей за ходом голосования и подсчетом голосов – главный инструмент прозрачных выборов. Оппозиционные партии имеют меньше возможностей взять под контроль избирательные участки. Не думаю, что возможность направлять своих наблюдателей общественным палатам решит проблему. С точки зрения числа наблюдателей – это плюс. Но дело в том, что общественные палаты контролируются органами исполнительной власти. И я бы не рискнул сейчас говорить об эффективности этой меры на предстоящих выборах в России. Растягивание голосования на три дня может также усугубить проблему с числом наблюдателей, особенно, от оппозиционных партий – их не всегда хватает.
Было бы правильно изменить порядок формирования избирательных комиссий, куда входят много бюджетников. К сожалению, они люди довольно зависимые. Думаю, эту систему надо менять, и ЦИК об этом стоит подумать.
К делегитимизирующим обстоятельствам предстоящих выборов можно отнести голосование по интернету. Тут точно никаких наблюдателей нет и нет наблюдения за алгоритмами программ на платформах, где идет голосование. И даже при отсутствии реальных нарушений могут возникнуть претензии при очном голосовании на избирательных участках.
Ситуация в США должна насторожить. России важно не повторить путь США. Уже приняты законы, назад, конечно, не вернешь, но какие-то компенсирующие меры, связанные с задействованием интернет-голосования, трехдневного голосования и т.д., надо принимать», - заявил политолог.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин еще в эфире НСН объяснил, почему в США не начнется гражданская война, несмотря на массовые протесты из-за итогов выборов президента. Он считает, что действующие элиты не пойдут на провал проекта глобального лидерства Соединенных Штатов.
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