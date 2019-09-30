Американист: Публикуя переговоры президентов, США теряют престиж

«Надеюсь, до этого не дойдет. Если это будет регулярно происходить в Соединенных Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно. Будем надеяться, что до этого не дойдет», - сказал он.

Напомним, стенограмма беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в июле этого года, подтвердила, что американский президент просил украинского коллегу провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, которое якобы произошло под давлением экс-вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года. Это послужило причиной запуска процедуры импичмента против главы Белого дома.