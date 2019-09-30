Американист: Публикуя переговоры президентов, США теряют престиж
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН заявил, что политикам нужно оставить свободу на тайные переговоры.
Обнародовать стенограммы телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы с мировыми лидерами, как это было сделано с беседой Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире «Первого канала», она выразила уверенность, что мировая общественность «с удовольствием почитает» эти стенограммы, сообщают РИА «Новости».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН выразил надежду, что до этого не дойдет.
«Надеюсь, до этого не дойдет. Если это будет регулярно происходить в Соединенных Штатах, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно. Будем надеяться, что до этого не дойдет», - сказал он.
Напомним, стенограмма беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в июле этого года, подтвердила, что американский президент просил украинского коллегу провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, которое якобы произошло под давлением экс-вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года. Это послужило причиной запуска процедуры импичмента против главы Белого дома.
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