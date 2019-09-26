Зеленский удивился публикации своего телефонного разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился публикации стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер пояснил, что он не ожидал, что будут обнародованы его слова.
«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать текст беседы. Я думал, что они опубликуют свою часть», — цитируют «Дни.ру » Зеленского со ссылкой на УНИАН.
Зеленский добавил, что с ним по этому поводу никто не связывался и не просил письменно разрешение на публикацию, передает Ura.ru.
Президент Украины отметил, что подобные разговоры должны оставаться конфиденциальными, потому что «есть геополитика, какие-то планы и прочее», сообщает RT.
Ранее сообщалось, что этот разговор Зеленского с Трампом стал поводом для объявления импичмента президенту США.
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